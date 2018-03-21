陳明通：不管藍綠 現在的最大公約數是中華民國

2018-03-21 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今天列席立法院備詢。記者周佑政／攝影 分享 facebook

立法院內政委員會今天邀陸委會主委陳明通報告業務與備詢，國民黨立委江啟臣質詢時表示，希望陳明通擔任主委後，能讓陸委會變成「（兩岸）論述發動機」；陳明通回應，他的論述出發點，就是中華民國憲法與兩岸人民關係條例，讓對岸了解我方的善意與民意，「我相信，在台灣社會不管藍、綠，現在最大的公約數是中華民國」。

江啟臣表示，很多人說張小月擔任陸委會主委時，陸委會或海基會是「傳真機」，他期待陳明通接任後，讓陸委會變成「論述發動機」。陳明通說，會往這方面努力，也提及台灣不管藍綠最大的公約數是中華民國。

江啟臣再詢問，在最大公約數是中華民國的情況下，要用何種方式改變目前的兩岸僵局？陳明通說，他一再呼籲對岸要將心比心，最重要的是兩岸要追求共存共榮，「北京要統一台灣是陽謀不是陰謀，台灣人民不接受大陸的統一，也是很清楚的」，在這樣的情況下，兩岸應該共存共榮。

江啟臣說，中國大陸修憲，大陸領導人習近平將任期限制拿掉，學者福山（Francis Fukuyama）說習近平可能是「壞皇帝」，江詢問，未來習近平是否會加大促統的渴望？

陳明通說，他對大陸的人事沒有評論，但呼籲兩岸應追求共存共榮，以及區域的和平穩定，是雙方的責任。

他強調，北京要統一台灣是陽謀不是陰謀，從毛澤東、周恩來開始，「從來沒有騙我們」，統一台灣、完成祖國統一，是大陸黨與國家的三大歷史任務之一。大陸本來就是要統一我們，但很多東西不是陸方「單邊獨斷主義」能夠做得到，兩岸關係是鑲嵌在美中台的戰略架構之下。

江啟臣則提醒，台灣不能只是成為棋子或籌碼，必須衡量在三邊關係裡，我們的主動性。