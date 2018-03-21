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赴陸交流比下雙城論壇？朱立倫：沒有比較意義

2018-03-21 11:42聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長朱立倫(右)昨宣布今起將赴江蘇南京、蘇州、昆山及上海等地，進行城市交流。...
新北市長朱立倫(右)昨宣布今起將赴江蘇南京、蘇州、昆山及上海等地，進行城市交流。朱立倫表示「出訪並沒有比較的意義」。記者王敏旭／攝影
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台北市與上海市間的雙城論壇卡關，新北市長朱立倫此時搶先一步，昨宣布今日起至26日，將赴江蘇南京、蘇州、昆山及上海等地，進行城市交流，朱立倫今天受訪指出，出訪並沒有比較的意義。

朱立倫說，2星期前向陸委會提出申請，經過嚴格審查與不斷的補件，最後符合相關規定，任何的城市交流都大概要比照這樣的原則，新北與上海、江蘇等地的交流，與其它城市與當地的城市交流，沒有任何比較的意義。

朱立倫說，江蘇的高層來15次，上海的高層也來過7次，在多次邀請之下，考量雙邊的時間，覺得現在是「很好的時間」來回訪，另一方面整個長江流域有60萬台商、台生、台胞，也有很多新北市民住在那，透過這機會拜晚年。

與年底選情沒有直接關係，朱立倫表示，不管是在陸經商、就學或生活，對於自己同胞要給予關心，長期以來兩岸之間的政治氛圍與距離，會影響同胞在大陸的工作與生活，同胞不應該受到影響，會持續給予關心、協助，彼此交流。

朱立倫率團出訪行程有中山陵、南京中國近代史遺址博物館，朱指出，這是第一次去南京，當然要到國父的中山陵祭拜國父，也要前往中華民國總統府在南京的舊址，這都是非常有意義。

至於會去哪些行程，朱立倫說，一切「客隨主便」，新北主動安排與台生、台商、在地的市民座談，至於拜會或交流，一定會見到老朋友與新朋友，相互彼此交流，對兩岸關係是好的。

朱立倫上海台商雙城論壇

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