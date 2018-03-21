公投難連署 羅智強：政府未依法建置電子連署平台

2018-03-21 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



「護司法公投」提案達標，護司法聯盟執行長羅智強表示，在籌備連署的過程中，由於缺乏組織奧援，以及資源短缺，蒐集2876份連署書並不容易，未來第二階段要蒐集28萬份連署書將是超高難度的工程。羅智強指出，其中最大的關鍵，就是政府未依公投法第9條建置電子連署平台。

羅智強表示，過去的公投，幾乎只有大黨有足夠的組織能力連署幾十萬份成案，只是後來投票率無法達到門檻，因此公投法連署、通過門檻的下降，確實有利於公投的成案。但對於沒有政黨奧援的團體來說，即便是下修後的連署第二階段的28萬人門檻，還是極為困難。不是說提案沒有28萬人支持，而是要如何接觸到他們？

羅智強表示，在2876份提案連署書的蒐集過程中，他發現，在缺乏組織性的力量下，蒐集每一張實體連署書，都是非常考驗人性的。民眾得先上護司法公投的網站下載連署書，下載後填好連署書，還要貼上郵資，再把連署書寄出。

羅智強表示，因為實體連署實在極不方便，也非常浪費人力、紙張等資源，進步的公投做法，必然要設計電子連署。也因此，公投法在第9條規定，主管機關應建置電子連署系統。羅認為，沒有電子連署，所謂「打破鳥籠公投」只是一句華麗的口號。

羅智強説，選罷法去年底就修法明定要有電子連署系統，但到今天，中選會還沒有建置的跡象。按照這個速度來推算，電子連署系統的建置也很可能無法在今年完成，那麼與今年大選同步舉行的公投提案，將來不及使用電子連署。這將迫使今年的公投，不管是1880份的提案階段或28萬份的成案階段，都只能以實體連署的方式進行。