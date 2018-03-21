周玉蔻問「對賴清德還有意見嗎」 詹順貴一時語塞

2018-03-21 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



詹順貴今天上午接受資深媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。記者彭宣雅/攝影 分享 facebook 深澳電廠環差案通過後，引起社會譁然，外界認為政府的「投票部隊」主導了這次環差案；究竟是否有高層授意，環保署副署長詹順貴今天表示，行政院長賴清德很尊重環保署，不會、也沒有任何指示他應該對這案件投下贊成或反對票。

詹順貴今天上午接受資深媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。周玉蔻提問，是否台電與經濟部要趕在環評法通過前，加速審理此案，希望深澳電廠環差案盡快通過，環保署前署長魏國彥昨日也說，若是他、並不會投下贊成票。

詹順貴表示，當他投下贊成票時，就知道後續的後座力，但對他來說，只有兩種選擇，就算萬箭穿心也只能承擔；周玉蔻追問，是否有高層授意、賴院長是否有給他任何指示，要他投贊成票？

詹順貴說，賴清德過去是台南市長，兩人在南鐵東移案件上意見相左，但是，賴很尊重環保署，這一次深澳電廠案，「他(賴清德)不會也沒有任何指示」，或者遊說、試圖聯繫他投下贊成票，他在環評會議上全程都沒有離開，也沒有帶手機。

但同樣在廣播節目訪問現場的綠色和平組織主任蔡佩芸表示，她對詹這樣的說法持保留態度，因為當天她也在環評大會現場，感受到台電與能源局面對環評委員的質疑與提問都顯得有恃無恐；當下詹順貴、環評委員也都有直接質疑深澳電廠的環評、生態影響等問題，但台電與能源局都沒有正面回答問題。

周玉蔻問，因為南鐵東移案件，詹順貴與賴清德意見相左，現在能與賴好好溝通嗎？詹順貴回答，跟賴清德能夠就事論事，面對面溝通；周玉蔻再追問，你現在對他(賴清德)還有意見嗎？

詹順貴對於這突如其來的提問，一時語塞愣了兩秒，只說，跟賴清德「面對面溝通沒有問題」，就結束了廣播節目訪問。