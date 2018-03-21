綠不提九二共識 陳明通：這是蘇起創的名詞 有很多爭議

2018-03-21 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



立法院內政委員會今天邀請陸委會主委陳明通業務報告與備詢，立委詢問，若執政者不再談九二共識、一中各表，台灣有無機會再與大陸對談？陳明通說，九二共識這件事，是前陸委會主委蘇起創的名詞，這個名詞有很多爭議，他知道國民黨的立場就是一中各表，他尊重國民黨的主張，但九二香港會談本身有相當的爭議。他認為，處理兩岸事務，應回歸中華民國憲法與兩岸人民關係條例。

國民黨立委鄭天財詢問陳明通對「九二共識、一中各表」的看法，陳明通說，九二共識是什麼內容，在台灣社會有爭議，他很清楚國民黨一直主張一中各表，但台灣社會也有人認為沒有這樣的東西，所以我們必須跳脫這個「名詞」的爭議。應是要尊重九二香港會談的精神，回過頭來則要以中華民國憲法與兩岸人民關係條例，處理兩岸事務。

鄭天財表示，蔡英文在2000年以陸委會主委身分，答覆立委陳超明質詢時說，1992年兩岸會談過程，我方的立場是「各自表述一個中國」，他強調一中各表不是國民黨發明。

陳明通回應，這個事情已經很久了，這個名詞也引起很多爭議，他很清楚國民黨的立場，民進黨處理兩岸關係的方式，就是依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，具有重要法律約束力與法律基礎，也是立法院通過的法律，比起一個具有爭議的名詞，這是我們更應該做的事情。「我們不需要再為一個有爭議的名詞爭辯，這樣不能解決問題。」

陳明通說，各種大陸政策，都要在中華民國憲法與兩岸人民條例的基礎或相關衍生的法規上執行；九二共識這個有爭議的名詞已經太久了，辜振甫也曾經說過，是否要講「諒解」或其他名詞，他覺得，「這個社會還需要為這個名詞再糾纏這麼久嗎？」

行政院長賴清德昨天在立法院答詢表示，「如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。」