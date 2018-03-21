立委虧「你中國通 通兩岸耶」陳明通超自信：我知道

2018-03-21 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



陸委會新任主委陳明通上任後便話題不斷，陳明通前天交接致詞時信心滿滿稱要讓人民賺大錢，昨到立法院答詢時又說「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，引發熱議。陳明通今到立法院內政委員會業務報告並備詢，被親民黨立委陳怡潔虧說「你中國通，通兩岸耶」，陳明通回說「我知道！」

陳明通是陳教授還是陳主委？這個話題今天在內政委員會上持續引發熱議，陳明通今天多次聲明「陸委會主委不會對陳教授說三道四，陳主委也沒權責去講陳教授的事」，但立委們依然不買帳。

陳怡潔質疑，「我怕你當陳主委會有人格分裂症，或是雙重性格，硬要把一個人一分為二」，陳明通掛保證，完全不用擔心，他已經強調這是角色分工的問題。

陳怡潔再問陳明通，未來要如何打破僵局讓人民賺大錢？是否嗅出對岸的招數？陳明通說，這只是自我勉勵，「我剛上任第三天，請委員繼續看下去。」

陳怡潔問，陳明通正好與新任國台辦主任劉結ㄧ同天上任，有沒有可能打個電話互相道賀？若能達成「陳劉會」，應該比過去累積的學術交流更有意義。

陳明通說，兩岸僵局已持續一段時間，要解開僵局，得一步步來。陳怡潔虧說，「你中國通，通兩岸耶」，陳回說，「我知道，但是，還是要穩定地來」，他也謝謝陳怡潔的期許，表示一定往這方面努力。