華視總經理遭監院查 段宜康：幹得好

2018-03-21 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



才剛上任不到2周的華視總經理莊豐嘉，日前為配合監察院及文化部要求，調查上億元廣告高退佣金案，無預警查扣業務部經理巴正坤的電腦，並請來曾任民視業務部經理陳璽文擔任第三方顧問，負責調查此案。對此，民進黨立委段宜康在臉書表示，幹得好！