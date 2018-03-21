獨派社團至監院陳情 盼陳師孟重查扁案

2018-03-21 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



台灣社等近百個本土獨派社團，今日至監察院大門前召開記者會，懇求監委調查前總統陳水扁案，並將陳情書遞交給監委陳師孟。社團指出，司法改革是人民對蔡政府最期待的改革，扁案的公平正義是最被關注的代表案件。透過新任監委的上任，期望他們能真正執行權力，還給陳水扁清白與尊嚴。

台灣社社長張葉森表示，阿扁總統卸任馬上就被有罪收押，續以諸多程序、實質不正義的審判、自創法條、超離譜的自由心證，如換法官，檢察官串供通缉犯、脅迫證人，馬前總統公然干涉等，完全背離公平正義，期盼新任監察委員陳師孟能以監察權對陳水扁過去被判有罪重啟調查，釐清疑點和爭議。

張葉森說，陳水扁貴為前總統尚且如此遭遇，升斗小民對司法更寒心害怕， 談論司改將近兩年，扁案仍遭司法手段作政治迫害，是最不公義的案例。過去都有很多次的陳抗，不論在司法院或是其他地方，最後都是徒勞無功、失望返回，這是第一次到監察院陳情，也是最後一線希望。

張葉森表示，扁案攸關的不只是一位曾任台灣總統的清白、有沒有貪汙，定罪過程更涉及了台灣「法治國」的基礎有沒有遭受破壞。他質疑，扁案是最凸顯外界對台灣司法不信任的案例。過去扁案審判過程，整個政治氛圍從一開始就是一副要將阿扁弄成有罪、要將阿扁重判給對岸看的樣子，如果擔任過總統的人都無法受到公正審判，一般人民如何相信司法？

張葉森透露，對新任監委有很高的期待，日前得知陳師孟到高雄與扁碰面，調查檢察官編導演出「諷扁行動劇」，顯示他對扁有許多了解，因此這次社團透過方式主動聯繫陳師孟，希望由他來接受陳情，將陳情書遞交給他，並詳細與他面談。