獲邀參與WHA機會低 陳時中：不輕言放棄

2018-03-21 10:00 中央社 台北21日電



衛福部長陳時中今天說，今年獲世界衛生大會邀函機會不大，情勢險峻，但一定努力到最後一刻。他也表示世衛秘書處要求台灣醫學生聯合會「改國籍」是不對的事，將持續抗議。

今年世界衛生大會（WHA）將於5月21日到26日在日內瓦召開，不過，中國大陸對台打壓加劇，知情人士認為，今年爭取參與WHA面臨的情勢更加艱難，能獲邀參與的機率「非常低」。

衛生福利部長陳時中上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪，媒體詢問得到邀函機會「微乎其微」，他表示，當然事情是很險峻，「機會也不大」，但不會輕言放棄。如果沒有邀函，也一定要去，「這時候更是要前往」，把台灣聲音向世界大聲說出來。

至於是否透過其他國家協助爭取；陳時中表示，有透過各方面管道進行，一定會努力到最後一刻。

媒體詢問，中國大陸是以「一中原則」封鎖台灣；陳時中表示，一中原則已經提出很久了，長期都是這樣的調性，但中國大陸現在封殺、封鎖力量更強，會循既定的步調努力突破。

有關台灣醫學生聯合會日前接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織（WHO）要求，須在官網將所屬國籍改為「台灣，中國」。

陳時中說，世衛秘書處這樣的做法「非常不適宜」，尤其世衛今年自詡要推動全面健康覆蓋率，但對相關健康組織用政治力量打壓，「我認為是不對的」，會持續抗議。