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上海台辦主任被禁入台？陳明通：大門是開的勿再找小門

2018-03-21 09:49聯合報 記者周佑政╱即時報導

台北市及上海市輪流主辦的「雙城論壇」今年應在台北市舉行，台北市長柯文哲對外透露，陸委會不准上海台辦主任李文輝入境。陸委會主委陳明通今天再度表示，如果李文輝要來談雙城交流的事，就提出申請，「開大門、走大路，我的大門是開的，你不要再去找小門」。

陳明通昨天在立法院表示，台北市政府及上海台辦應該「開大門、走大路」，若要辦雙城論壇應提出申請，他也呼籲李文輝不要總是以其他活動名義入境，然後順道參加論壇。

陳明通上午到立法院內政委員會備詢，會前受訪時再度表示，兩岸交流的本質是增進雙方的了解，營造良善互動的環境。政府有方方面面的交流政策，城市交流也是既定的政策，過去台北市與上海的雙城論壇，我們也支持了多次，他們也能順利地舉行。

他表示，相對的，新北市長朱立倫今天能夠出發到大陸訪問，也是跟陸委會申請，我們也從旁協助，朱今天也順利成行。

陳明通說，他一再呼籲台北市政府，如果李文輝要來談雙城交流的事，就提出申請，「開大門、走大路，我的大門是開的，你不要再去找小門」，每一個來交流的活動，都有提出申請的宗旨與許可目的，不能有跟許可目的不符合的行動，這是違反我們的法令。

陳明通表示，希望台北市政府能尊重國家體制，該提出申請就提出申請，雙城論壇這個政策，我們可以看到新北市提出來，我們就從旁協助，也順利成行。台北市政府若也正式提出申請，要李文輝來談前期的作業，我們會從旁協助，交流是創造良善互動環境，門打開了，請走大門進來，這才是大國的風範。

陸委會主委陳明通今天到立法院內政委員會備詢，會前接受媒體採訪。記者周佑政／攝影
陸委會主委陳明通今天到立法院內政委員會備詢，會前接受媒體採訪。記者周佑政／攝影
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陳明通雙城論壇上海

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