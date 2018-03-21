上海台辦主任被禁入台？陳明通：大門是開的勿再找小門

2018-03-21 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



台北市及上海市輪流主辦的「雙城論壇」今年應在台北市舉行，台北市長柯文哲對外透露，陸委會不准上海台辦主任李文輝入境。陸委會主委陳明通今天再度表示，如果李文輝要來談雙城交流的事，就提出申請，「開大門、走大路，我的大門是開的，你不要再去找小門」。

陳明通昨天在立法院表示，台北市政府及上海台辦應該「開大門、走大路」，若要辦雙城論壇應提出申請，他也呼籲李文輝不要總是以其他活動名義入境，然後順道參加論壇。

陳明通上午到立法院內政委員會備詢，會前受訪時再度表示，兩岸交流的本質是增進雙方的了解，營造良善互動的環境。政府有方方面面的交流政策，城市交流也是既定的政策，過去台北市與上海的雙城論壇，我們也支持了多次，他們也能順利地舉行。

他表示，相對的，新北市長朱立倫今天能夠出發到大陸訪問，也是跟陸委會申請，我們也從旁協助，朱今天也順利成行。

陳明通說，他一再呼籲台北市政府，如果李文輝要來談雙城交流的事，就提出申請，「開大門、走大路，我的大門是開的，你不要再去找小門」，每一個來交流的活動，都有提出申請的宗旨與許可目的，不能有跟許可目的不符合的行動，這是違反我們的法令。