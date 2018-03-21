影／今天是陳教授或陳主委來立法院？陳明通這麼回

2018-03-21 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



陸委會主委陳明通昨到立法院答詢時表示，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，引發熱議。陳明通今天上午到立法院內政委員會備詢，媒體詢問他今天是以陳教授或陳主委身分來？陳明通說，「陳主委才能到這裡來。」他強調，陳教授過去非常努力，在國際與國內期刊發表多篇兩岸關係的論文，這個是一個「公共財」，陳主委當然可以參考研究成果。

陸委會主委陳明通今天到立法院內政委員會，備詢前接受媒體採訪。記者周佑政／攝影 分享 facebook

媒體詢問，若依此邏輯，「蔡總統是否不能夠回覆蔡主委（蔡英文曾任陸委會主委）或蔡主席的話？」陳明通說，「陳主委沒有資格回答這個問題。」

今年世界衛生大會（WHA）5月下旬在日內瓦舉行，聯合報報導，知情人士透露，我國爭取出席世衛大會的情勢，比去年更加嚴峻與困難，今年獲得世衛秘書處發給邀請函的機率「比去年更低」；今年若再一次未獲邀，將形成不利於我的「新常態」。

媒體詢問，是否因為兩岸關係，恐讓我國無法出席WHA成為常態？陳明通說，他到陸委會任職，最主要是促進兩岸的溝通與對話，最重要的目標是能夠恢復台海安全、兩岸共存共榮，往這個方向努力，是他的職責所在。

陳明通表示，他一再呼籲，希望對岸能將心比心、換位思考，了解台灣人民的心聲，兩岸才有辦法追求一個共存共榮的願景。

若台灣今年最終無法收到WHA邀請函，政府如何因應？陳明通說，這是一個國家的政策有整體考量，陸委會的工作就是穩定兩岸發展。