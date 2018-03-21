博愛特區安全維護交管 軍公教聯盟：「蔡媓」又圍好圍滿了

相關新聞
今年仍進不了世衛大會？ 衛福部長以8字回應2018-03-21 09:22
又一前立委辭世 許登宮當年隨李登輝出走組台聯2018-03-21 01:01
李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明2018-03-21 06:41
婦聯會脫產？雷倩：那個笨蛋會設計這種脫產計畫？2018-03-21 01:02
陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通2018-03-21 06:35
為何40歲以下都挺他? 柯文哲：我願意給解嚴世代舞台2018-03-21 01:00
陳菊談台美關係：台灣不能完全依賴美國2018-03-21 08:32
李敖家屬 婉拒總統褒揚令2018-03-20 23:47
影／今天是陳教授或陳主委來立法院？陳明通這麼回2018-03-21 09:41
陳文茜：我至今仍無法提筆 寫一篇悼念李敖的文章2018-03-21 08:01
陳菊抵華府 向僑界喊話「別這麼早失望」2018-03-21 00:48
與黨產會打官司 國民黨赴南京找證據2018-03-21 00:29
台灣無望出席世衛大會 將成新常態2018-03-20 23:45
影╱讀賣巨人捐助花蓮強震 並邀謝長廷為熱身賽開球2018-03-20 22:23
陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？2018-03-20 21:11
談到前瞻柯文哲想翻臉 賴柯會明天登場受矚目2018-03-20 19:58
陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚2018-03-20 19:41
肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」2018-03-20 19:37
影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚2018-03-20 18:19
陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的2018-03-20 18:15
影／《龍介台語小教室》死龜諍到變活鱉2018-03-20 18:07
陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！2018-03-20 17:54
台北舉債額度最高 林佳龍：六都不要差太多2018-03-20 17:47
被影射收柯文哲的錢 張景森臉書駁斥「還自掏腰包」2018-03-20 17:35
知情人士：今年獲世衛邀請函機率較去年更低2018-03-20 16:45
美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智2018-03-20 16:30
黨產會追徵轉帳撥用8億多元 國民黨將赴南京調閱資料2018-03-20 16:17
賴清德：中國認為唯一的鑰匙是九二共識 在台灣找不到2018-03-20 16:09
陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉2018-03-20 16:06
雙城論壇恐卡關 陳明通：北市府應開大門走大路2018-03-20 16:02
查諷扁行動劇 陳師孟盼司法官有同理心2018-03-20 15:40
被問能不能沿用過去兩岸人脈？ 陳明通不把話說死2018-03-20 15:26
婦聯會資產發揮初心 宋楚瑜籲應給軍警消2018-03-20 14:26
陳菊在美談兩岸：蔡絕不會在壓力下屈服2018-03-20 14:08
陳明通談雙城論壇：北市若有需要會協助2018-03-20 14:04
陸施壓外商擋台？賴清德批「讓西方看到中國鴨霸」2018-03-20 14:01
馬英九：國父提監察院制度成世界趨勢2018-03-20 13:52
賴清德：希望明年台灣省政府預算是空的2018-03-20 13:50
陳菊會美僑 呼籲支持政府改革2018-03-20 13:32
熱門文章
館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？2018-03-20 12:26
網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？2018-03-20 11:09
陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？2018-03-20 21:11
飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰2018-03-20 18:04
為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎2018-03-20 22:11
誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人2018-03-20 12:29
賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電2018-03-20 13:43
「陳主委無法回答陳教授的問題」 陳明通備詢狂跳針2018-03-20 13:17
亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生2018-03-21 08:00
陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚2018-03-20 19:41
美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智2018-03-20 16:30
陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！2018-03-20 17:54
堅持要退款共40筆200萬 石材業被汙名化好心痛2018-03-21 07:26
政治獻金流向親友？盧秀燕：誠實申報被人拿來抹黑2018-03-20 15:39
陳菊華府籲僑界：蔡總統執政未2年 別這麼早失望2018-03-20 11:51
有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的2018-03-20 21:42
曾送50萬元給中央官員？柯文哲：這要講清楚2018-03-20 13:03
台灣無望出席世衛大會 將成新常態2018-03-20 23:45
肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」2018-03-20 19:37
賴清德：中國認為唯一的鑰匙是九二共識 在台灣找不到2018-03-20 16:09
舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉2018-03-20 12:53
又一前立委辭世 許登宮當年隨李登輝出走組台聯2018-03-21 01:01
被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」2018-03-21 09:00
陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的2018-03-20 18:15
陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通2018-03-21 06:35
李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明2018-03-21 06:41
為何40歲以下都挺他? 柯文哲：我願意給解嚴世代舞台2018-03-21 01:00
棄守台北市議會？ 國民黨議員選舉僅保守提31席未過半2018-03-20 15:40
陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉2018-03-20 16:06
館長擬轉捐花蓮震災捐款 台積電：募款已結案2018-03-20 17:36
符合實際報名狀況 陸官招生名額大減三分之一2018-03-20 19:44
8億紓困業者惹議 媒體爆：花蓮的產業補助比例最高2018-03-20 13:12
影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚2018-03-20 18:19
前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票2018-03-20 14:10
美亞太副助卿黃之瀚訪台 今會蔡總統要談…2018-03-21 00:49
婦聯會脫產？雷倩：那個笨蛋會設計這種脫產計畫？2018-03-21 01:02
陳文茜：我至今仍無法提筆 寫一篇悼念李敖的文章2018-03-21 08:01
鷹式飛彈突擊排部署綠島 參謀總長李喜明督導戰備2018-03-20 22:33
陸官校友會自擬褒揚狀 葬禮當天贈繆德生家人2018-03-20 20:27
政治獻金支出遭質疑給親人 盧秀燕：禁得起檢驗2018-03-20 15:07
留言