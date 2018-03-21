博愛特區安全維護交管 軍公教聯盟：「蔡媓」又圍好圍滿了

2018-03-21 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



北市政府警察局將在3月19日17時起至3月23日24時止，執行「各重要機關周邊安全維護」交通疏導、管制措施。（示意圖） 中央社 分享 facebook

台北市政府警察局於3月19日17時起至3月23日24時止，執行「各重要機關周邊安全維護」交通疏導、管制措施。軍公教聯盟粉絲團不滿在臉書表示，「蔡媓（指蔡英文），又再度把自己圍好、圍滿，關起來了！」

台北市警局交通大隊因執行各重要機關周邊安全維護勤務，針對北市南海路(不含)、愛國東西路(含)以北；中華路(不含)以東；忠孝西路(含)以南；林森南路(含)以西所圍區域，進行階段性彈性交通管制；並視狀況提前、延後或擴大管制。