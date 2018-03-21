陳菊談台美關係：台灣不能完全依賴美國

2018-03-21 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



高雄市長陳菊20日於美國華府表示，蔡英文政府知道台灣不能完全依賴美國，「我們有期待，但是不能依賴」；台灣也必須增加自己的經濟發展能力、國防自衛能力。 高雄市長陳菊20日於美國華府智庫發表演說。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

陳菊20日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題發表演說並接受提問，期間談及台灣國內改革、兩岸關係、台美關係等議題。

關於台美關係，陳菊表示，台灣並不是必須完全仰賴美國，台灣也必須增加台灣人民自己在經濟發展上的能力，台灣在國防自衛的能力。

「台灣必須有實力、能力，才能捍衛台灣自己生活的方式，以及台灣人民的價值。」陳菊說。

她還說，部分台灣人民對美國扮演一個國際正義的角色有所期待，但台灣今天的蔡英文政府，知道台灣不能夠完全依賴美國，「我們有期待，但是不能依賴」。

外傳陳菊訪問華府期間，可能以「巧遇」方式會晤美國高層官員；陳菊會後受訪表示，目前沒有，除了到CSIS以外，「我還沒有見到任何，所謂突然遇到的一個天上掉下來的貴賓」。

陳菊補充，如果有幸遇到，都是禮貌性的拜訪，因為「我是高雄市長」。

陳菊演說時多次提及台灣總統蔡英文，並形容蔡是一名「非常穩健、理性、專業、菁英型的政治人物」。

陳菊表示，蔡總統上台後啟動年金改革、追討不當黨產等，都是不改不行，卻又最困難的改革；她說，台灣必須解決威權時代留下的不公平制度，台灣才會正常化，在轉型的過程中會遇到阻力，但相信蔡總統會用溫和而堅持的方式，最後改革成功。

至於美國總統川普日前簽署台灣旅行法，陳菊受訪時指出，這對海內外許多努力的台灣人是很大鼓勵，也希望未來台美高層之間能有更多互動、往來、合作、平等互惠。

美國在台協會（AIT）主席莫健、執行理事羅瑞智、國務院台灣協調事務處處長何樂進等人皆到場聽陳菊演講，但未致詞。