李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明

2018-03-21 06:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



作家李敖的家屬婉謝文化部為李敖呈請總統褒揚令。國民黨發言人洪孟楷在臉書批，文化部政治操作，讓總統褒揚令變成「貶抑令」！

接連幾位文壇前輩余光中、洛夫及李敖大師辭世，洪孟楷指出，引發文化部再呈請總統褒揚令的標準不一，讓國人看見民進黨政府連對待逝者也有雙重標準。這種用政治意識來分你我，不正是國人最厭惡的行為，而因為文化部的政治操作，只會讓這些前輩家屬厭惡，總統的褒揚令、變成不願被民進黨摸頭的「貶抑令」。

洪孟楷說，褒揚令原是表揚對國家有巨大貢獻之國民所發之正式文告，這是法律有明文，只要對於國家社會有所貢獻，不應該分藍綠、更不需分黨派，且由國家元首褒揚對於國人或國家有重大貢獻者，也是一生的榮耀。民進黨上任不到兩年時間，施政令人詬病，現在連褒揚令也被婉謝，就是不願被消費的最好證明。

洪孟楷指出，文化部呈請褒揚令標準解釋不清，文化部長鄭麗君甚至不敢公開向媒體解釋為何余光中資格不符。難道是要與民進黨價值相近才能獲得褒揚令？那不就跟最近台北市長柯文哲所說名嘴都是可以收買一樣，只要價值觀與主事者一致，就能獲得讚賞，國家公器變成私相授受的工具。民進黨政府這樣做，不也就把褒揚令降格了嗎？