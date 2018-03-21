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陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通

2018-03-21 06:35聯合報 記者張加╱即時報導

高雄市長陳菊20日於美國華府智庫發表演說，談及兩岸問題。華盛頓記者張加／攝影
高雄市長陳菊20日於美國華府智庫發表演說，談及兩岸問題。華盛頓記者張加／攝影
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高雄市長陳菊20日於美國華府談及兩岸問題表示，台灣希望用更多善意讓兩岸之間能有更多對話，她「非常擔心」現階段兩岸不溝通、不往來，這不是一個好的方式；陳菊說，兩岸現階段停滯的狀況，「我個人認為非常可惜」。

陳菊20日下午於華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題發表演說，她主動提及兩岸問題時指出，蔡英文總統用非常穩健的方式，堅持台灣的主權，但也對中國大陸釋出和平交往的善意。

陳菊並說，台灣一直展現善意，但兩岸之間善意是雙方的，「雙方都應該要努力」；這部分不是單一的問題，是雙方的問題，她期待有更好的交流溝通。 

陳菊演講後接受提問，再度提到兩岸問題時則說，自己一向認為兩岸應開放交流，「異中求同」，但台灣的方式北京方面不接受，這非常可惜。

陳菊說，蔡英文總統是經由民意選出，有台灣主流意見，希望兩岸之間慢慢了解、尋求共識，「不能夠完全附和北京的期待」，但蔡也強調絕不挑釁，希望兩岸尋求新的溝通方式。

關於行政院長賴清德近日表示，中方兩岸認為唯一的鑰匙是「九二共識」，這在台灣是找不到。陳菊會後受訪表示，民進黨與中國共產黨沒有歷史恩怨，只是對未來現階段認知有些不同，身為市長，她一直主張兩岸開放交流、溝通。

陳菊並說，現階段兩岸雙方採取語言上互相挑釁，並不是好的方式；希望今天兩岸領導人都該了解雙方人民的期待，能朝更和諧、和解的方式，讓兩岸關係發展更正面。

陳菊北京蔡英文

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