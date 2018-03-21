婦聯會脫產？雷倩：那個笨蛋會設計這種脫產計畫？

2018-03-21 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會陸續向行政院黨產會申請動支近40億元的會務運作經費，黨產會未予同意，甚至懷疑有脫產之嫌。婦聯會主委雷倩昨夜在臉書貼文指出，黨產會放話修理婦聯會，甚至用了有「脫產」之嫌的重話。試問，世界上有哪一個要脫產的人，會向政府申請呢？既然連帳戶動支都需要事先申請，任誰想也知道是不可能脫產的！

雷倩表示，這和最近討論婦聯會應該捐錢給什麼特定人，或婦聯會財產「收歸國庫後」要做什麼用途一樣，都是不瞭解目前婦聯會處境才會有的想法。因為，黨產會已經實質監管婦聯會了！

雷倩指出，在2月1日被認定為國民黨附隨組織後，婦聯會的銀行帳戶被凍結，原先計畫中的慈惠業務，都需要黨產會同意才能辦理，例如：冬令救濟、清寒獎學金、榮家慰問。為使服務對象不受影響，當然希望能依計畫辦理，故而向黨產會申請動支。

雷倩表示，另外，由於辜媽媽閃辭四個基金會的董事長，各基金會的帳戶在改選董事長、完成所有法定程序、更換印鑑前無法動支。所以向黨產會提出申請，由婦聯會以「暫借款」協助基金會支付教師人事費用等必要支出，以使其業務不致中斷。

雷倩指出，至於申請捐款給相關基金會，本就是行政契約時期的財務安排。婦聯會在黨產會監管後依規定申請，准駁的權力在黨產會，准駁的時間由黨產會決定，加上該基金會也在黨產會指名調查範圍內，再怎麼移轉仍在如來的掌心內，那個笨蛋會設計這種脫產計畫？

雷倩表示，綜上可知，婦聯會不但沒有試圖愚弄黨產會，反而盡力依黨產會的要求申請動支，以爭取在訴訟期間會務不致完全停擺，公益服務能夠繼續進行的機會。