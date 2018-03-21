又一前立委辭世 許登宮當年隨李登輝出走組台聯

2018-03-21 01:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



在前總統李登輝（右）號召下，許登宮（前左）當年披上台聯戰袍參選立委。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

知名作家、前立委李敖18日辭世，就在他過世的前兩天，另位前立委許登宮於3月16日晚上辭世、享壽80歲。

許登宮原是國民黨籍，曾任台灣省議員及第4屆立委；2000年首度政黨輪替後，李登輝離開國民黨，號召國民黨本土派人士另組「台灣團結聯盟」，許登宮也改投台聯，並於2001年底當選第5屆立委。

第5屆立法院共有13位台聯立委，也是台聯最壯盛的時期。這13位立委中，有5位博士、2位碩士；擔任台聯立院黨團總召的，則是只有國小畢業的許登宮。

許登宮雖然學歷不高，卻曾是股市呼風喚雨的主力。1990年，撐起盤面3大高價股益航、泰豐、南港的幕後財主「林口許」，正是許登宮。

●李登輝、黃主文 都是生命貴人

許登宮曾表示，他的生命中有3大貴人：一是前立委蔡勝邦的父親蔡詩祥，二是國小同學、前台聯黨主席黃主文，第三則是前總統李登輝。

國小畢業後，許登宮就離開故鄉嘉義民雄，隻身到台北打拚，第一個工作是在蔡詩祥所開的永祥油漆行。油漆讓許登宮賺進人生第一桶金，甚至開起造漆工廠。

黃主文與許登宮在小學畢業後就失去聯絡，直到1966年，許登宮在報上看到一位名叫黃主文的檢察官偵辦一件大案，才循線找到黃主文。

●「作漆」誤為「做賊」 檢察官同學嚇一跳

黃主文曾回憶說，當時接到許登宮的電話，他問許在做什麼，許回答在「做賊（台語）」，他嚇了一跳，想說什麼不好做，竟然當起小偷，還敢打電話來自投羅網；許登宮急忙釋釋，他是「作漆（台語的「 漆」「賊」諧音），黃主文才恍然大悟。

後來，黃主文參政、5連霸立委到入閣擔任內政部長，以及在李登輝授意下籌組台聯，許登宮都是第一個站出來力挺。

國小時，功課好的黃主文常教導許登宮作功課，連考試都會偷偷「幫忙」許登宮。從許登宮把長子取名「主文」，次子取名「主恩」，就可知道他有多麼感懷黃主文的恩情。

許登宮當年回民雄選省議員，獲李登輝大力推薦，得到嘉義黃派支持。因為李登輝的關係走上政途，許登宮特別感念在心。李登輝被國民黨逼宮時，他是挺李的要角；李登輝出走籌組台聯，他更是義不容辭。

●為了李總統 赴湯蹈火在所不惜

「為了李總統，我赴湯蹈火，在所不惜。」熟悉許登宮的人，對這句話都不陌生。他一度因為健康因素退選，後來又被李登輝親點，重披立委戰袍；但仍於2004年底落選，未能續任立委。

2005年立委卸任後，當時總統陳水扁曾聘許登宮為有給職國策顧問。

但2008年馬英九及蕭萬長參選正副總統，許登宮與前台聯立委羅志明都表態支持馬蕭；2009年嘉義縣長選舉，許登宮也支持國民黨籍的翁重鈞。

早在2003年，許登宮擔任立委期間，就曾因為心肌梗塞昏倒，經送台大醫院急救，置放血管支架，才穩定下來。日前傳出辭世消息，政壇友人紛紛表示悼念。