為何40歲以下都挺他? 柯文哲：我願意給解嚴世代舞台

2018-03-21 01:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨晚擔任願景公民沙龍－「世代共容」場次的主講人。記者侯永全／攝影 分享 facebook 「當你遇到兩群勢均力敵、邏輯思考卻完全不同的人，怎麼治理這個國家？」台北市長柯文哲20日晚上參加聯合報系願景工程公民沙龍，他指出，台灣四十歲以上的「戒嚴世代」和四十歲以下的「解嚴世代」勢均力敵，必須在容忍的基礎上「和平對話」，台灣才能進步。

「解嚴世代邏輯思考跟我們(戒嚴世代)不一樣，但未來是他們的世界，就弄一個舞台讓他們發揮吧。」從世大運到台北燈會，柯文哲坦言自己對年輕人的做法不見得「喜歡」，卻放手讓他們發揮，「Just do it」，結果成績斐然。

柯文哲在2014年贏得台北市長選舉。他認為這一場選舉在華人歷史上意義深遠，「華人歷史上第一次出現世代對抗」。過去廿到廿九歲的投票率從沒超過五成，此次卻一口氣超過七成。而他在四十歲以下族群的支持率很高，但四十歲以上便「一直掉」。包括陳菊、賴清德等政治人物，各年齡層支持率的差距，沒有人像他如此之大。

他事後解讀，認為1994年到2014年，整20年，台灣是「藍綠對抗」時期；2014年後轉為「世代對抗」。而這個世代的分水嶺是「四十歲」。

柯文哲分析，同志議題、一例一休、藍綠意識等台灣社會炒得火熱的話題，都是四十歲以上的族群才會討論；而四十歲以下沒有人看報紙、電視。他笑著說，選舉時對手花所有的力氣在電視上猛打柯文哲，「柯文哲民調還是很高」。

「1977年前後出生者，是戒嚴世代和解嚴世代的分界。」柯文哲認為，1987年解除戒嚴，十歲的孩子開始擁有政治意識，「解嚴」因此1977年前後出生者產生影響。

「世代之爭」也造成台灣社會的困境。柯文哲指出，台灣的人口中位數在四十歲，以上、以下剛好占人口結構一半。未來四、五年，台灣政治遇到的困難是，台灣有兩群人擁有不同的思考，卻又勢均力敵。台灣要再花十年時間，新世代出現，社會才會重新出現主流思想。

茉莉花革命後，中東社會一片混亂，只有突尼西亞變成和平國家。柯文哲說，他曾問過突尼西亞的領導階層怎麼做到，得到的回答是「和平對話」，在和平的過程中對話、溝通。要解決世代衝突，他認為「和平對話」是解方。

四十歲以上的戒嚴世代，如何面對四十歲以下的解嚴世代?柯文哲以自己為例，對於思考邏輯完全不同的新世代，他的做法是「年輕世代的世界跟你不一樣，請用欣賞的心為他們搭舞台」。

世大運工作團隊是解嚴世代。柯文哲透露，世大運開幕導演曾告訴他世大運成功的秘密，「因為你們從頭到尾都沒有管我們。」他也透露，出國參訪直播等想法，都是解嚴世代幕僚想出來的，他只是「配合度很高的優秀演員」，卻成為他贏得民心的秘密武器。