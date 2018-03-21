陳菊抵華府 向僑界喊話「別這麼早失望」

高雄市長陳菊十九日下午抵華府，晚間於馬里蘭州台灣基督長老教會向僑界發表逾一小時台語演說。 華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 高雄市長陳菊十九日向美國華府僑界喊話，希望海內外鄉親支持台灣總統蔡英文與行政院長賴清德，稱蔡賴為「台灣人最後兩張王牌」；陳菊並說，「蔡總統執政還不到兩年，大家不要這麼早失望，好嗎？」

對於「台灣旅行法」通過、生效，陳菊歸功僑界多年奔走有成；她演講時並主動向僑界說明蔡英文的兩岸政策。陳菊表示，蔡英文曾說對中國大陸善意不變，承諾不變，不會走對抗的路，但希望可以找到一個互動新模式；她強調，「蔡總統絕不會在壓力之下屈服，會維護台灣的主權。」

陳菊十九日下午抵達華府，晚間於馬里蘭州台灣基督長老教會向僑界發表逾一小時的台語演說。陳菊表示，川普近期簽署台灣旅行法，未來美台高層官員可能互訪，但她這次訪美與台灣旅行法無關。

在華府期間是否安排會晤美方高層官員？陳菊會後表示，駐美代表處還在安排，看是否有機會禮貌性拜訪國會議員，但目前尚未確認。

陳菊演講時多次表達支持蔡英文的立場。她表示，知道大家看到蔡英文領導的改革遇到許多困難，感到著急，但「一個國家的領導者應該讓財政破產，還是應該勇敢承擔？」接著陳菊說，「我覺得蔡總統她很勇敢，她敢站出來，年金一定要改革。」

對於回台後是否接任總統府秘書長，陳菊未正面回應，僅表示，她期待蔡賴合作成功，帶領台灣改革可順利，「所以我一定要幫他們的忙」；但陳菊也說，幫忙是否一定要有職位角色，這可以重新思考。

陳菊說，她扮演的角色，應該是如何對民進黨的執政較有利，如何對蔡總統的改革較有利，「用這個角度思考，我想我人生的下一階段才有意義。」