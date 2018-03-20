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陳師孟要諷扁舞台劇者道歉 孫大千：當自己是神？

有乾淨的煤？立委當面諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42聯合報 記者丘采薇╱即時報導

深澳燃煤電廠案通過之後爭議不斷，行政院長賴清德日前強調此電廠將使用「乾淨的媒」也引發軒然大波。親民黨立委陳怡潔今天在立法院總質詢諷賴：「你乾脆說你放的屁都是香的。」

賴清德自從說出「乾淨的煤」就遭到在野黨及環保團體不斷質疑，他今天早上備詢前一聽到媒體提出此問題便沒有再回答，只說「謝謝」就轉頭進入議場。隨後陳怡潔質詢時問賴清德，既然「不是零汙染、零紅害，你有什麼理由說是乾淨的？」

賴清德則解釋，他這樣講的目的只有一個，針對深奧燃煤發電廠，政府會採取源頭管理，使用相對比較乾淨的煤，「我們會用超超臨界機組去提高它的效能。」

賴清德立法院親民黨

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