談到前瞻柯文哲想翻臉 賴柯會明天登場受矚目

2018-03-20 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德去年上任後，為落實蔡英文總統「前瞻基礎建設」與「長照2.0」兩項重大政策，每周「下鄉」走訪各縣市，明天（21日）最後一站在台北市，賴揆將率行政團隊與台北市長柯文哲及北市府官員座談。

「賴柯會」明天登場，除了長照與前瞻，涉及預算如何分配的財政收支劃分問題，預料也是焦點之一。依規畫，明天除賴清德、柯文哲分別致詞及簡報，共有1小時又40分鐘的閉門座談。

柯文哲今天受訪已先「放砲」表示，行政院前院長林全曾特別找他談中央與地方財政劃分的問題，當時他說沒問題，「可是後來前瞻計畫這樣下去，現在要談，我一定會翻臉！」「中央與地方的財政劃分，要嘛就要長期的規畫，老實講，我真的覺得前瞻的錢分得不公平！」

賴清德到各縣市針對長照及前瞻舉辦座談，行政院已有一套標準作業程序（SOP）。例如，他上周與新北市長朱立倫及官員座談後表示，行政院會審慎評估新北市政府所提計畫，各部會將在1至2周內將評估意見送至國發會，並由他親自主持會議並列案追蹤，希望行政有效率，且預算能在各縣市充分落實執行。

關於中央與地方的財政收支劃分，賴清德在立法院本會期開議後的口頭施政報告也表示，他接任行政院長後，逐一從離島、東部、南部一路訪視，深刻體會非直轄市縣市缺人缺錢，人口不斷流失的嚴重情況；為兼顧區域平衡發展，提升地方財政自主的能力，行政院將提出「財政收支劃分法」修正草案，並列為本會期優先法案，希望透過擴大中央統籌分配稅款規模，精進分配公式等原則，解決長期以來直轄市與縣市間資源差距的問題。