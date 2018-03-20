肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」

2018-03-20 19:37 聯合新聞網 綜合報導



習近平在第十三屆全國人大第一次會議閉幕會中提及涉台問題，他表示「一切分裂祖國的行徑和技倆都注定要失敗，會受到人民和歷史的責罰」。 中新社 分享 facebook

中國國家主席習近平今（20）日在全國人大閉幕會發言，其中對台內容可說是「軟硬兼施」，對此我外交部回應，指主權國家應當推動踏實外交，「其他國家不應說三道四」，外交部的反擊方式讓立委徐永明大讚，並稱外交部的表現「遠遠超越陸委會」。

習近平在第十三屆全國人大第一次會議閉幕會中提及涉台問題，他表示「一切分裂祖國的行徑和技倆都注定要失敗，會受到人民和歷史的責罰」，面對習近平軟硬兼施的一席話，外交部也表示：「任何外交工作都是主權國家應當行使的行為，其他國家不該說三道四。」外交部堅定的這番話讓立委徐永明大力肯定，直呼要「給吳釗燮一個讚」。

徐永明認為，外交部這次「為維護台灣主權，硬起來勇敢對北京嗆聲」，這樣的堅持及態度值得讚許，更直言外交部的應對表現「大大超越陸委會」，徐永明更表示，他十分樂見外交部未來能增加對於中國的回應，甚至能「取代陸委會」，因為這才是一個正常國家的運作，也是國家正常化的重要一步。

而中國對台的施壓近日也屢見不鮮，包括要求許多外國企業網站不能將台灣視為國家，行政院長賴清德也回應：「無論中國如何強硬施壓，這些手段都不會改變這個事實，反而讓西方國家看到中國的鴨霸。」指台灣作為主權國家的事實「不會因外界有所改變」。