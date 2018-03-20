影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚

2018-03-20 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



台北市長柯文哲的前競選辦公室主任蕭亞譚，今天(20日)接受周玉蔻廣播節目專訪時爆料，柯曾跟他說，請人送了50萬元給姚立明，可是姚立明不收，但「某某人」就收了，但蕭亞譚並沒透露「某某人」是誰，只說是中央官員。柯文哲被媒體追問是否真有其事？柯回應：「這個要講清楚」，不過被幕僚阻止繼續說下去，隨即上車離開。