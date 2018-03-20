影／《龍介台語小教室》死龜諍到變活鱉

2018-03-20 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣宗裕 ╱即時報導



立法院上周審查核二廠重啟二號機，相隔一周，深澳火力發電廠通過環差案，行政院長賴清德表示，深澳電廠用的是「乾淨的媒」，引發各界高度抨擊。民進黨立法院黨團總召柯建銘說：「重啟核二二號機是未雨稠繆，時空環境不一樣了。」遭國民黨立法院黨團譏諷蔡政府「非核家園，自打耳光」。