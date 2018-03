AIT:黃之瀚不是因為台旅法生效而訪台

2018-03-20 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



美國在台協會發言人游詩雅受訪時表示,今天訪台的美國國務院亞太副助卿黃之瀚,其訪台的行程早已排定,並不是因為台旅法生效所進行的安排( not occurring in response to the Taiwan Travel Act)。

由於黃之瀚是去年12月才上任,目前AIT台北辦事處對其主管業務並不十分清楚。但據了解,黃之瀚負責的是「印太戰略」,蔡英文總統去年12月11日 接見AIT主席莫健時表示,台灣是印度太平洋區域的自由民主國家,自然是「自由開放的印度-太平洋」戰略中的相關者,台灣可以對這個區域做出更多貢獻。因此,黃之瀚訪台是否與印太戰略有關,備受關注。

黃之瀚是國務院東亞暨太平洋事務局的副助卿,但相關人士表示,黃之瀚雖不是像過去數度訪台的亞太副助卿如馬志修是負責亞太經合會相關的經濟業務,但黃之瀚並不是直接負責兩岸關係或台灣的副助卿。