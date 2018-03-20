陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！

2018-03-20 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



監察委員陳師孟上任第一把火燒向2009年司法節慶祝大會的「諷扁劇」，今天南下詢問扁，稱演出的檢察官要反省、道歉。負責劇務的前台北地檢署主任檢察官慶啟人說，扁被特偵組上銬聲押前，高舉雙手不怕別人知道他涉案，檢察官只在內部活動演個舞台劇，「為何要道歉？」

慶啟人說，扁家海外資產被美國司法部認定是洗錢犯罪所得，進而以法律程序查扣，是不爭的事實，國際媒體都大幅報導，「我們才演個劇，有什麼能耐影響法官的判案？」

慶啟人表示，扁做了法律所不允許的事，但被法辦迄今，有關訴訟時的人權保護、扁的律師團為他主張權益，扁都享受過，既便時至今日，還以帶罪之身獲准保外醫治；扁因為是卸任元首，他的人權從來都沒有被輕忽過，監察委員想打壓辦扁案的人，檢察官未來如何獨立行使檢察權？

對於陳師孟翻攪陳年舊事，表示「希望參與這齣舞台劇者能反省並向扁致歉，如果不致歉，會考慮或研議懲處」等，慶啟人則回應，「該道歉的人不是我，我問心無愧，不必道歉」。

慶啟人還指出，陳水扁在任時、卸任後都享有許多政治光環、有許多群眾支持他，事實上，有很多人根本不相信扁做了違背法律的事、不相信他做出傷害國家的事。

慶啟人說，扁於2008年11月11日被特偵組聲請羈押禁見，他高舉被上手銬的雙手，大喊政治迫害，想吸引媒體的目光，故意讓支持者看到他的糗態，留下經典的歷史畫面，「他根本不怕別人知道他涉貪汙案」，檢察官們只是在不公開的場所演了一場戲，「又不是演給陳水扁、陳師孟看的，到底我們要道什麼歉？」