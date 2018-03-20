知情人士：今年獲世衛邀請函機率較去年更低

2018-03-20 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



圖為2017年第七十屆世界衛生大會在日內瓦的聯合國歐洲總部召開。美聯社 分享 facebook 知情人士表示，今年我國爭取出席世界衛生大會的情勢比去年更加的嚴峻與困難，今年獲得世衛秘書處發給邀請函的機率很低，甚至比去年更低。換言之，今年恐如去年仍然難以出席。知情人士說，由於去年不獲邀後，今年若再一次不獲邀，可能形成「新常態」，因此政府仍傾全力突破。

知情人士表示，去年一位與我理念相近國家的高層官員曾經逕洽現任的世衛組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求世衛秘書處今年一定要發出邀請函給台灣，雙方並談了長達半個小時之久，但譚德塞的答覆令人十分失望，仍然是以一中原則、聯合國2758號決議案，以及世衛大會的25.1決議案，否定這項要求。

而據了解，一位理念相近國家的高層官員更當面跟譚德塞表示，過去世衛秘書長邀請台灣出席時，當時也有一中原則、也有聯合國2758號決議，也有25.1決議案，如今以相同的理由不邀請台灣出席，令人難以接受。

不過，知情人士表示，譚德塞是一位非常傾向中國大陸的政客，而中國大陸去年以來更對我採取全面封殺，今年的形勢比去年更為嚴峻，舉例而言，知情人士說，去年我國共申請參加18場世衛的技術性會議，最後卻只能參加5場，13場不能參加的會議中有一場就發生在去年12月，一個與我理念相近國家與世衛秘書處合辦的關於全民健康保障的技術會議，我原有兩位官員與專家獲邀，但世衛秘書處知情後，即全力封殺。

知情人士說，我11個在日內瓦有駐團的友邦已組成「台灣之友會」（Friends of Taiwan），近期也將與世衛秘書處或譚德塞進行面洽，要求秘書長今年發出邀請函給台灣。

知情人士表示，我國無法接受不能以觀察員身分出席世衛大會成為「新常態」，這種情況不是「常態」，甚至可說是「變態」，我們必須讓中國大陸知道，中國大陸不能無理要求台灣不能出席。

他表示，就算無法收到邀請函，衛福部長陳時中仍將率團前往日內瓦，與相關國家舉行雙邊會議，並且會請友邦以及更多與我理念相近國家在大會中為我仗義執行。