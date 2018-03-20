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雙城論壇 陳明通：開大門走大路提出申請

2018-03-20 17:06中央社 台北20日電

陸委會主委陳明通今天表示，台北市政府要決定「台北，上海雙城論壇」是否續辦，奉勸北市府、上海要了解法規體系，開大門、走大路，上海台辦主任李文輝要來台就提出申請。

「台北，上海雙城論壇」是否續辦備受外界關注，台北市長柯文哲昨天說，上海台辦主任李文輝被陸委會禁止入境，儘管雙城論壇會如期舉辦，「但總是要雙方談，他人也不能來，現在還沒想到怎麼去談判。」

民主進步黨立法委員姚文智下午在立法院施政總質詢時詢問，李文輝在總統蔡英文上任後，總共來台幾次？是否有提出申請？陳明通答詢時說，總共25次，李文輝是透過各種方式來台。

陳明通說，地方政府有交流政策，要清楚本質是什麼，兩岸互相往來交流，「不是吵架」，要營造好的環境，同時不是要製造爭議；雙城論壇要不要辦，主辦的台北市政府「要自己打定主意」。

他表示，不管是台北市政府或李文輝，他要強調，應該要開大門、走大路，如果要來雙城論壇，李文輝就請台北市政府提出申請，不要用別的名義，之前柯文哲說李文輝每次來台都是「順便」去雙城論壇，「這就是與許可目的不符的活動」。

陳明通說，如果台北市政府需要中央政府協助，陸委會也很願意協助，奉勸台北市政府、希望上海方面能了解法規體系，人民很關注兩岸交流，要透明、公開，既然鼓勵交流政策，「大門幫你開，你應該走進來，不要大門開了不進來，你走小門，這不是大國的風範」。

雙城論壇上海陳明通

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