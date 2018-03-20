美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智

2018-03-20 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國學者林丹（Daniel Lynch）19日在《外交》雜誌（Foreign Affairs）網站撰文指出，隨著美國總統川普簽署通過「台灣旅行法」，川普很有可能在任內，冒著與中國發生軍事衝突的風險打台灣牌，蔡英文總統若不接受美台關係升級才較明智。

林丹是美國南加大美中學院副教授，目前休假，在香港城市大學亞洲及國際研究系擔任教授，這篇文章的標題是：「川普打台灣牌，不必要地激怒中國」。

林丹說，川普藉由簽署台旅法，向北京示意，表明他會考慮讓美台高層接觸，這種接觸在正常情況下只保留給具有正式外交關係的國家。台旅法現在捲進川普政府的多項混亂中，因此該法的執行比較可能傷害、而非促進台灣的安全。

林丹指出，在最好的情況下，中國把台旅法視為不必要的打臉，最壞的情況會視此為讓台灣與中國永遠切割的計謀──這是北京不會接受的局面。

這篇文章說，中國現在無法預測美國國防部在川普治下實際上會做什麼，他們已覺得有需要把最壞的可能拿出來警告及威脅美國。去年12月，中國駐美公使李克新訪問華盛頓時就說，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，這是10年或10多年來未聞、罕見而明確的警告。

林丹在文末說，台旅法通過，川普很有可能在任內，冒著與中國發生軍事衝突的風險打台灣牌。如果川普將美台關係大幅升級，台灣可能歡欣鼓舞，但對蔡英文總統來說，抗拒這種誘惑、不接受這種改變才是比較明智的。她應該認清，容許那種改變，就是把台灣變成美中角力的棋子。

林丹還說，川普政府不是個可靠的夥伴，而且川普「美國第一」的政治基本盤很可能會拒絕美國為了台灣而走向戰爭。