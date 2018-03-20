亞太副助卿黃之瀚今訪台 台旅法生效後美首位來台官員

2018-03-20 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong)20至22日訪問台灣。 圖／黃之瀚提供 分享 facebook 美國在台協會台北辦事處（AIT）發出新聞稿證實，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong)20至22日訪問台灣。

黃之瀚是美國川普總統日前簽署台灣旅行法之後，首位訪台的現任美國政府官員。

外交部也表示，黃副助卿為美國川普政府上任後，首位政治任命的亞太副助卿，在外交政策的擘劃及分析上具有豐富經歷，並曾擔任美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton, R-AR）的外交政策暨總法律顧問，以及2012年美國共和黨總統候選人羅穆尼（Mitt Romney）競選陣營的外交暨法律政策主任等職。

AIT表示，黃之瀚訪台期間，將在台北美國商會謝年飯致詞。他也會和台灣當局討論許多對美台關係具重要性的議題。

AIT也介紹黃之瀚的資歷說，在接任副助卿之前，黃之瀚曾任參議員湯姆‧柯頓（Tom Cotton）的外交政策和法律顧問。在2012年的美國總統大選中，黃之瀚為共和黨的羅穆尼陣營擔任外交與法律政策總監。他在2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。黃之瀚先前曾在華府的國際法律事務所執業。並曾為哥倫比亞特區上訴法院的Janice Rogers Brown法官擔任書記官。

外交部說，美國國務院亞太副助卿黃之瀚訪問我國，外交部對此表達誠摯歡迎。此次為黃副助卿於去（2017）年12月擔任現職以來首度訪問臺灣。此次黃副助卿應邀來訪，不僅彰顯臺美兩國友好情誼，也有助於深化雙方的夥伴關係。

黃之瀚除將出席臺北市美國商（AmCham Taipei）舉辦的「2018謝年飯」外，外交部說，他另將拜會我政府相關部門，實地瞭解我國政經發展與外交、國防及兩岸政策，並就臺美關係未來的發展，以及兩國在印太區域的各項合作交換意見。