黨產會追徵轉帳撥用8億多元 國民黨將赴南京調閱資料

2018-03-20 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨委任律師表示，國民黨認為458筆「國有特種房屋基地」，是民國34年4月依訓政時期國防最高委員會決議轉帳取得，行管會已派人前往南京查閱相關資料，本週會再去一趟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產，因此追徵8.6億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署去年起查封其不動產，國民黨則提告撤銷黨產會的行政處分。台北高等行政法院今下午開庭，國民黨委任律師張少騰向法官表明，行管會本週會再度前往南京，查閱當年國防最高委員會第227次常務會議決議附件，以供法院調查，釐清爭議。全案訂5月22日下午續行審理。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院民國43年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋的基地產權，並於民國46年至50年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續於民國46年至61年間及76年，以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨委任律師張少騰表示，依據相關歷史文件資料，國民黨於對日抗戰結束後，以人民團體身份接受中華民國政府以日產（國產）作為補償，符合當時有效的法令，也無違反黨產條例第4條所定「政黨本質」或「悖於民主法治原則」，屬於國民黨合法且非不當取得的財產，不應命移轉國有或追徵價額。

張少騰指出，國民黨認為458筆「國有特種房屋基地」，是民國34年4月依訓政時期國防最高委員會決議轉帳取得，行管會已派人前往南京查閱相關資料，本週會再去一趟。

張少騰表示，土地經多次分割，黨產會卻沒實質調查，即直接引用監察院調查報告，但民國40、50年間，土地的所有權人都非國民黨，土地持有人是善意、惡意都應作調查，才知道是否要求所有權人返還，而不能返還的話，依黨產條例才有追徵金錢的責任。

黨產會委任律師孫斌反駁，「不可能是惡意持有」，黨產會經調查後，認定土地經過輾轉多次分割，持有人屬於善意，不可能要求其返還；律師魏潮宗也補充，土地所有權是以登記為準，黨產會也僅能就登記作為調查，至於第三人與國民黨的關係，國民黨自己最清楚，卻從未說是以第三人代它持有或惡意持有。

由於上次庭期國民黨方有口頭稱要聲請停止執行，法官今請求律師補陳理由。張少騰表示，已行文給行政執行署，請求先拍賣非辦公處所地，但對方尚未回覆，若不獲同意，就會馬上聲請。