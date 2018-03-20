陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉

2018-03-20 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



為了調查檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁之事，監察委員陳師孟今天下午由3位調查官陪同到高雄市扁家詢問陳水扁，停留約1小時。他希望參與這齣舞台劇者能反省並向扁致歉，如果不致歉，會考慮或研議懲處。

陳師孟說，將分兩方約詢陳水扁，今天是第一次詢問陳水扁，將會再擇一日詢問第二次。

所謂諷扁舞台劇是2009年司法節慶祝大會上，檢察官編導舞台劇，其中有疑為諷刺陳水扁的情節，陳師孟就任監委之後後，申請調查相關機關和人員有無行政違失責任。

陳師孟今天下午由3位調查官陪同到位在高雄市美術館園區附近的扁家，詢問扁相關問題，在扁家停留約1個多小時。他表示，此案優先詢問陳情人、受害人，再詢問加害者和政府機關相關人員，然後把他們的說法詢問陳情人、受害人；因此，在結案前，會再就案件陳述詢問陳水扁。

他說，展開調查基本上的目的，不是要懲罰或彈劾什麼人，是讓司法官有多一點人權方面的觀念，特別是對於被剝奪自由的人，應該有同情心或同理心。