查諷扁行動劇 陳師孟盼司法官有同理心

2018-03-20 15:40 中央社 高雄20日電



監委陳師孟今調查檢察官編導「諷扁行動劇」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 監委陳師孟今天南下調查檢察官編導「諷扁行動劇」，他說，調查目的不在於懲處或彈劾，希望司法官對於被剝奪人權者有多一點同理心，盼他們也向前總統陳水扁表達歉意。

陳師孟走馬上任監察委員，將檢察官編導諷陳水扁舞台劇列為首件調查案，顯見他的重視程度。

陳師孟上午受訪表示，上次與陳水扁碰面是在去年10月的一場餐會上，但當時沒有太多時間互動。這次訪查陳水扁，是要了解諷扁舞台劇的情形，會提出當時諷扁行動劇的一些問題。

陳師孟說，將優先詢問陳情人、受害人，再詢問加害者和政府機關相關人員，再把他們的說法詢問陳情人、受害人。因此，在最後結案前，會再就案件陳述詢問陳水扁。

陳師孟與3名調查官在下午1時50分抵陳水扁位在高雄市美術館園區的住家。

陳師孟告訴中央社記者，調查的目的不在於懲罰或是彈劾什麼人，是希望司法官有多一點人權觀念，尤其對被剝奪自由的人，多一點同理心、同情心，也希望有參與的人員反省，並向陳水扁表達歉意，這樣就達到教育目的；如果沒有，則會考慮或研議（懲處）。

他說，對陳水扁的訪查會有兩次，除了今天還會有下一次。

「諷扁行動劇」是在2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為司法官蓄意影響社會輿論，影響台灣的國際形象，因此申請自動調查相關機關有無行政違失責任。這也是陳師孟上任監委後的第一個調查案件。