被問能不能沿用過去兩岸人脈？ 陳明通不把話說死

2018-03-20 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



陸委會主委陳明通。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影 分享 facebook 親民黨立委陳怡潔今針對兩岸問題在立法院質詢陸委會主委陳明通，指陳過去擔任教授時常去北京訪問，與對岸官員互動密切，是否就是蔡英文總統的兩岸密使？陳明通卻不斷跳針說「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」。下午，國民黨立委楊鎮浯繼續追問，「那陳主委能不能沿用陳教授人脈？」，陳明通則說「陳主委可參考陳教授過去期刊發表成果」，未將話說死。

楊鎮浯表示，對岸最近祭出多項對台舉措，背後都有原因，大陸想把台灣奪回是舉世皆知的陽謀，從過去陸委會主委張小月到現在陳主委又是另一個階段，今天上午陳主委在備詢時說，「陳主委不能回答陳教授問題」，那他想問「陳主委能不能沿用陳教授人脈？」。他強調，今天請你重出江湖就是因為要沿用你過去人脈及打下基礎，大陸立場也很清楚不管誰上誰下他們就是守住幾個原則。

陳明通說，陳教授的努力在國際、國內期刊上都發表結果，陳主委可參考陳教授過去成果。楊鎮浯說，從陳主委回話中證明主委有彈性。

楊鎮浯另問行政院長賴清德，未來兩岸關係是統還是獨還是無止盡維持現狀？賴清德說，未來是統是獨是人民的權利。台灣是主權獨立國家，前途由人民決定，目前行政院各項努力目的都在壯大台灣，保障國人決定未來機會。

楊說，大陸憲法明文規定要收復台灣，因此真心要維持現狀是只做不說，建議執政黨應該要很低調做壯大台灣努力，不是掛在嘴巴上卻做很多不實際的事。