政治獻金支出遭質疑 盧秀燕：禁得起檢驗

2018-03-20 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委盧秀燕日前接獲周刊詢問，質疑她在歷次選舉中，有關宣傳支出申報項目中，有部分比例的錢，都交給她親人開設的公司。盧秀燕下午率先舉行記者會澄清，基於選戰的時效性及保密性，將相闗業務交由信任的公司執行，在選戰中極為普遍，也是現行法律所允許。

盧秀燕強調，她歷次選舉皆如實申報，完全坦蕩蕩，禁得起台中市民25年來的檢驗；但反觀台中市長林佳龍的市府團隊，卻禁不起檢驗，只會使用「圍魏救趙」的烏賊戰術來抹黑對手，規避民代監督，轉移千億海水採礦MOU（合作意向備忘錄）騙局的焦點。

盧秀燕說，林佳龍很有可能會輸掉這次市長選舉，加上因千億海水採礦MOU騙局、選情告急，才會無所不用其極，違反行政中立，施壓各區公所，在公務網路平台上攻擊她。然而，正因她從政以來形象清新、深得台中市民肯定，才讓林佳龍的團隊，再使出民進黨慣用的抹黑造謠的負面選舉手法，企圖打壓競選對手及其親友九族。