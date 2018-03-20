陳菊會美僑 呼籲支持政府改革

2018-03-20 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長陳菊美國時間19日下午抵達華府，拜會華府台灣同鄉會並發表演說，陳菊表示，海外台灣鄉親是推升台美關係的重要支柱，「台灣旅行法」能在美順利通過、生效，是僑界多年奔走有成，也顯示台美間在共同民主自由價值下的密切互動。她也向僑界報告政府改革進度，呼籲僑界支持已上路的改革力量。

陳菊向僑胞表示，此行是受邀至美國戰略暨國際研究中心(CSIS)演說，以個人40年政治生涯與12年高雄執政經驗，向國際分享台灣爭取民主的歷程與對人權價值的實現。她期待透過CSIS在學術與政策研究上具有重要影響力的國際舞台，讓世界更清楚認識台灣，更了解台灣在自由、民主與人權等普世價值上的努力和貢獻。

陳菊也向僑界報告台灣政府各方面改革進度，表示改革的方向與政治、經濟和外交的發展，顯示蔡總統與賴院長有能力帶領台灣開創新局，陳菊也呼籲海外鄉親堅定支持已經上路的改革力量，讓台灣歷經數個世代追求的社會正義和價值重建能夠真正實現。

2009年陳菊曾拜訪華府與同鄉，這是陳菊最後一次以高雄市長身分來訪。陳菊演說也細數她12年市長任期內「翻轉高雄」的打拚成果，包括環境保護復育、治水防洪、建構大眾運輸等措施及亞洲新灣區等建設推動。陳菊說，她個人任期有限，但高雄會繼續向前，歡迎鄉親常來高雄見證與加油。

此次演說有台灣人公共事務會(FAPA)華府分會、巴爾的摩分會會長及重要幹部，北美洲台灣人教授協會、醫師協會、僑務委員與僑務諮詢委員等僑界領袖和鄉親，約200人共同與會，陳菊演講後，也與僑胞進行意見交流。