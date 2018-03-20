「陳主委無法回答陳教授的問題」 陳明通備詢狂跳針

2018-03-20 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長賴清德（左）與新任陸委會主委陳明通（右）接受質詢時，對於立委要求陳明通擔任教授時的言論表態時，陳明通表示，陳主委不能為陳教授回答。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

親民黨立委陳怡潔今針對兩岸問題在立法院質詢陸委會主委陳明通，指陳過去擔任教授時常去北京訪問，見的官員層級都非常高，而且回台還要入府報告，是否就是蔡英文總統的兩岸密使？陳明通不斷跳針說「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，表示自己是對陳主委的角色負責，要立委不要拿陳教授的話(自己過去所說的話)來問他。

陳怡潔表示，媒體報導19大後陳明通秘密赴北京與涉台系統密談，雙方講好不透露，但後來消息曝光讓北京不滿，詢問陳明通這件事是不是屬實？陳明通說，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題，這是他屬於的學術交流」。

陳怡潔問陳明通，大家都號稱他是中國通，認為他上任之後能打破兩岸已讀不回的僵局。陳明通表示，這是他自我勉勵，以及蔡總統及賴院長任命他，所以他必須加以努力的工作，也非常有信心。陳怡潔接著問，那陳劉(國台辦主任劉結一)會有機會成局嗎？陳明通表示，我們會努力創造這些機會。

陳怡潔又問，過去陳明通用陳教授的身分去北京訪問，見的層級都非常高，回台之後也有入府報告，所以他是蔡總統的兩岸密使嗎？陳明通又再度回答，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」。陳怡潔不滿翻了白眼說，「跳針就對了」。

陳怡潔繼續問，過去陳教授說過只要中國不統什麼都可以談，那現在身分不一樣了還是同樣的堅持嗎？結果陳明通又再度跳針反駁「陳主委沒有說過的話，請委員不要拿陳教授說過的話拿來問」，陳怡潔批，凡走過必留下痕跡，不論是教授或主委請對自己的話負責。

結果陳明通突然暴怒說，「我對陳主委的角色負責，陳主委沒辦法回答陳教授的問題。」陳怡潔急忙安撫陳說，「你穩一點、穩一點，不要這樣就被激怒，還說兩岸會通。」

對於兩岸要如何去創造九二共識之外的可能。陳怡潔說，今天人大閉幕，習近平發表重要談話，堅持一中、堅持九二，最重要就是推進和平統一進程，這是明示還是暗示？陳明通回應，北京的對台政策從來就是陽謀不是陰謀，他講的話我們都很清楚，但是不是有九二共識本來就存有爭議，蔡總統也在重要談話說尊重九二會談的精神。

行政院長賴清德也回應，中國要併吞台灣是公開的事實。但是我們要壯大自己，這是最重要的目標。