曾送50萬元給中央官員？柯文哲：這要講清楚

2018-03-20 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲出席「敬老啟程、幸福轉乘」記者會。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

前柯文哲競選辦公室主任蕭亞譚今上廣播節目爆料，自己在擔任台北市長柯文哲競選辦公室主任期間，曾拿了50萬元給某位目前檯面上的行政院政務官，且柯自己還說「對方收了」，外界猜測，蕭說的政務官，就是政務委員張景森。

今早柯文哲出席活動時被現場媒體追問此事，柯文哲多次否認，直說「不是啦不是啦，這個我們有查過」。

至於是否有這筆錢，柯文哲說這件事情「要講清楚」，隨後又問現場媒體「現在有幾台？是不是你獨家」，柯文哲行色匆匆說「他們有薪資啦」，媒體追問這筆錢是否有給中央官員，柯文哲又回「不是啦不是啦，但姚立明沒有拿是沒錯」。