陸施壓外商擋台？賴清德批「讓西方看到中國鴨霸」

針對大陸國家主席習近平發表，分裂祖國的行徑和技倆都是注定要失敗的言論，行政院長賴清德（左）與新任陸委會主委陳明通（右）上午接受質詢時，對於立委要求陳明通擔任教授時的言論表態時，陳明通表示，陳主委不能為陳教授回答。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

「台灣是主權獨立國家 中國施壓不會改變事實」

中國近來針對多家外國企業網站窮追猛打，要求各網站不能把台灣列為國家。行政院長賴清德今天表示，台灣是主權獨立的國家，有領土、主權、政府，每一項國家具有的條件都具備，不論中國如何強硬施壓，這些手段都不會改變這個事實，「反而讓西方國家看到中國的鴨霸，大家會提防中國，對中國也不好。」

外交部發言人李憲章表示，政府推動踏實外交，包括過去多年來多項外交工作，都是希望台灣能跟國際社會能做更深連結，任何外交工作都是一個主權國家應當行使的行為，其他國家不該說三道四。

時代力量立委林昶佐今天在總質詢時質疑中國近來到處施壓外商，要求企業不得承認台灣是國家，包括醫療產品商美敦力、zara，及多家航空公司網站，瑞典政府網站也不得不改名，將台灣列為中國其中一省，他問賴揆對此有何表示？

賴清德答詢時重申「台灣是主權獨立國家，就算中國施壓，台灣主權獨立的事實也不會因為外界而有任何改變」。

賴清德表示，台灣是主權獨立的國家，有領土、主權、政府每一項國家具有的條件都具備，不論中國如何強硬施壓，這些手段都不會改變這個事實，「反而讓西方國家看到中國的鴨霸，大家會提防中國，對中國也不好。」

李憲章表示，我們推動外交很正常，也是我們民眾所高度期待的，會和各部會一起努力，希望民眾支持，至於習近平的談話，李憲章指出，無論任何國家對我們有什麼看法，都不會鬆懈，會繼續努力，「所有外交工作都會如常，會更積極推動」。