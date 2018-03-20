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陳菊在美談兩岸：蔡絕不會在壓力下屈服

2018-03-20 14:08聯合晚報 華盛頓記者張加／19日電

高雄市長陳菊19日向美國華府僑界說明蔡英文對兩岸關係的態度，陳菊表示，蔡英文曾說對中國大陸善意不變，承諾不變，不會走對抗的路，但希望可以找到一個互動新模式；陳菊並說，「蔡總統絕不會在壓力之下屈服，維護台灣的主權。」

陳菊也喊話，希望海內外鄉親支持台灣總統蔡英文與行政院長賴清德，稱蔡賴為「台灣人最後兩張王牌」；陳菊並說，「蔡總統執政還不到兩年，大家不要這麼早失望，好嗎？」

關於陳菊是否接任總統府秘書長，陳菊並未正面承認或否認，僅表示，她期待蔡賴合作成功，帶領台灣改革可以順利，「所以我一定要幫他們的忙」；但陳菊又說，幫忙是否一定要有職位角色，這可以重新思考。

陳菊19日下午抵達華府，晚間於馬里蘭州台灣基督長老教會向僑界發表逾一小時的演說，並接受僑胞提問；演講前段以陳菊治理高雄經驗為主，後半段則著重向僑界喊話，希望大家不要對蔡英文失去信心。

此外，陳菊也提及美國總統川普近期簽署台灣旅行法，未來美台高層官員可能互訪，但她多次強調，她這次訪美與台灣旅行法無關。

關於陳菊在華府期間是否安排會晤美方高層官員，陳菊會後受訪時表示，駐美代表處還在安排，看是否有機會禮貌性拜訪國會議員，但目前尚未確認。

陳菊演講時多次表達支持蔡英文的立場。她表示，知道大家看到蔡英文領導的改革遇到許多困難，感到著急，但「一個國家的領導者應該讓財政破產，還是應該勇敢承擔？」接著陳菊看了下稿說，「我覺得蔡總統她很勇敢，她敢站出來，年金一定要改革。」

陳菊並說，改革都「顧人怨」，但她都鼓勵蔡總統，期待蔡總統帶領台灣改革；大家要給蔡英文更大信心，更大支持力量，讓總統知道她在改革這條路上不孤單。

陳菊將於美東時間20日下午在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」發表演說。

陳菊蔡英文台灣旅行法

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