婦聯會資產發揮初心 宋楚瑜籲應給軍警消

2018-03-20 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



親民黨立院黨團召開「不忘初心、敬軍愛軍」記者會，主席宋楚瑜（中）親自出席，提出婦聯會資產收歸國有，成立「軍警消生活安定基金」。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

親民黨主席宋楚瑜今天表示，婦聯會385億元資產收歸國庫後，應本於婦聯會當初最主要財源勞軍捐目的，成立軍警消生活安定基金，照顧退休軍警消人員。

宋楚瑜說，蔡政府以財政因素裁減退伍軍人年金，那為何不把將收歸國有的婦聯會資產轉來挹注，維持政府原來承諾。以收入與階級清算，若尉官以下、士官、士兵不去拆減，一年需10億5432萬，會逐年遞減，婦聯會資產已足支應。

內政部規畫，婦聯會資產收歸國有後，要轉做長照使用。宋楚瑜表示，親民黨只是強調當初的財源目的，建議難道不是長照嗎？行有餘力要做其他長照服務並不反對。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，最慢下周就會將法案提出，盼各黨應用理性態度討論，盡速完成立法，讓軍警消無後顧之憂。

宋楚瑜表示，婦聯會早期財源的勞軍捐目的，現在還是要繼續照顧軍人軍眷退休後安定生活與子女教育，民進黨政府將婦聯會財產收歸國有後，應回到當初這筆錢來源的目的，照顧軍人、軍眷，台灣是一個有情有義，講道理的地方。

宋楚瑜根據父親宋達留下資料表示，民國38年撤退來台的部隊總數核實後59萬人，至今還活著的只剩10萬5123人，平均年齡達84歲。其中3萬7356人領有國家發給月退俸，領取榮民就養金2萬2006人，都不領的有4萬5761人。

宋楚瑜說，若確定能以婦聯會充公資產成立軍警消生活安定基金，建議未來榮民就養金應由目前1萬4150元調到2萬元。軍警消因公傷亡撫卹金，也可從過去300萬調整到600萬，對過去為國情蒐陷敵或失聯者，遺眷教育等補助也可調高。