龍介周記直播／非核家園燒乾淨煤 攏系不得已？

2018-03-20 12:56 聯合新聞網 綜合報導



立法院上周審查核二廠重啟二號機，相隔一周，深澳火力發電廠通過環差案，還要燒「乾淨的媒」，讓國民黨團砲轟蔡政府「非核家園，自打耳光」。另外，有民調顯示，台獨支持率比起兩年前滑落一成多，主張台獨政治工作者的賴揆如何回應？龍介又有哪些建議？今天的台語小教室要為大家介紹「死龜諍到變活鱉」。

●每周二下午，鎖定聯合新聞網《龍介の清德周記》，讓龍介繼續督到天涯海角。