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舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉

2018-03-20 12:53聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台中市建議中央修改公債法，降低台北市舉債額度685億元分配給5都；台北市柯文哲今...
台中市建議中央修改公債法，降低台北市舉債額度685億元分配給5都；台北市柯文哲今天受訪說，如今扯上前瞻建設，現在要談「我一定翻臉」。記者翁浩然／攝影
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台中市財政局昨提專案報告，建議中央修改公債法，降低台北市舉債額度685億元，來分配、提高台中等5個新直轄市舉債額度；台北市柯文哲今天出席活動說，前行政院長林全曾找他談過中央與地方財政收支畫分法，他起初認為沒問題都可以，但如今扯上前瞻建設，現在要談「我一定翻臉」。

中市舉債上限為1489億元，主張公債法對需要建設的台中不公平，明顯比北市4263億元要低，而盼中央修正六都舉債上限額度分配來落實區域均衡發展；依中市方案估算，台北市債限將減少685億元，而桃園、台中、台南舉債總額可增加171億，高雄、新北則增加86億元。

對此，柯文哲說，中央與地方財政畫支，要就長期規畫，老實說，他都覺得前瞻計畫錢分得不公平，若地方與中央財政畫支在很公平的情形下，那大家就沒話講，但如今因財政畫支不公平，已讓前瞻分錢時也因應問題變不公平，現在又說要公債法，「哇，那我就翻臉了」。

柯文哲表示，這些都要從長計議，他知道財政收支畫分法在立法院躺了21年一直不敢動，但該處理還是要做，他抱持open的態度，覺得該怎麼做再來討論是可以的，但制度要可長可久。

另外，有媒體詢問士林科技園區專案住宅疑似施工與設計不佳，點交時出現漏水情況。柯文哲說，通常工程品質都有一定標準，房子蓋好多少都有一些漏水等問題，但結構上應該沒問題，「會有這麼糟糕的？有圖有真相啦」。雖媒體稱有圖，但柯卻不願再答。

柯文哲前瞻基礎建設

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