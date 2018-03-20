影／紐約取經 陳菊訪曼哈頓311話務中心

2018-03-20 13:12 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



高雄市長陳菊訪美行程19日進入第二天，當天上午她與市政團隊到位於曼哈頓下城的311市民服務專線話務中心(311 Call Center)參訪，表示高雄市的「1999高雄萬事通」電話專線服務在十年前就以311為藍圖，得到市民的高度信賴。此次實地參觀更希望截長補短，將經驗帶回台灣，提供高雄市民更便捷的服務。

陳菊在駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文的陪同下，參觀311市民服務專線話務中心。她表示，2008年高雄市創立「1999高雄萬事通」服務時，就是參考紐約市民電話專線。十年來，高雄市的服務專線累積已服務超過1000萬通以上的電話，每年更有70至80萬通電話湧入。「現在市民碰到任何跟市政有關的事情，就會主動撥打免費的1999電話。」

陳菊進一步解釋，目前高雄市的專線服務人員全數為身心障礙者，經過專業的訓練後，對市民的疑問都可做出專業的解答。「我們希望讓更多身障、弱勢者取得就業機會，也希望藉由參觀紐約的311市民服務專線話務中心後能擷取經驗，提供更便捷的服務給高雄市民。」

參訪結束後，陳菊當天中午離開紐約至華府，將於今(20)日下午前往智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)發表主題為「我的4000天與40年：台灣的民主之路」的演說；22日將前往美東第二大港巴爾的摩考察內港再生計畫(Inner Harbor 2.0)，作為高雄發展港灣再造的借鏡；最後於24日返國前夕，回到紐約至九一一紀念館向罹難者獻花致意。

陳菊探訪311話務中心。 記者顏嘉瑩／攝影 分享 facebook