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體育改革跳票 時代力量黨團要求體育署長下台

2018-03-20 12:04聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

時代力量黨團立委黃國昌等人上午舉行黨團會後記者會，針對體育改革跳票，要求體育署長林德福下台，請行政院長賴清德重新任命。

時代力量黨團立委黃國昌（右起）、高潞以用、徐永明上午舉行黨團會後記者會，針對體育...
時代力量黨團立委黃國昌（右起）、高潞以用、徐永明上午舉行黨團會後記者會，針對體育改革跳票，要求體育署長林德福下台，請行政院長賴清德重新任命。記者曾吉松／攝影
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時代力量黨團立委黃國昌（右起）、高潞以用、徐永明上午舉行黨團會後記者會，針對體育...
時代力量黨團立委黃國昌（右起）、高潞以用、徐永明上午舉行黨團會後記者會，針對體育改革跳票，要求體育署長林德福下台，請行政院長賴清德重新任命。記者曾吉松／攝影
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體育時代力量林德福

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