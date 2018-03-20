賴清德：台灣是主權獨立國家 中國施壓也不會改變

2018-03-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



針對大陸國家主席習近平發表，分裂祖國的行徑和技倆都是注定要失敗的言論，行政院長賴清德在施政質詢時表示，抗議大陸的鴨霸言論。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

中國近來針對多家外國企業網站窮追猛打，要求各網站不能把台灣列為國家，包括醫療產品商美敦力、zara，及多家航空公司網站。行政院長賴清德今總質詢時重申「台灣是主權獨立國家，就算中國施壓，台灣主權獨立的事實也不會因為外界而有任何改變」。

時代力量立委林昶佐今在總質詢時，質疑中國近來到處施壓外商，要求企業不得承認台灣是國家，另外瑞典政府網站也不得不改名，將台灣列為中國其中一省，他問賴揆對此有何表示？

賴清德答詢稱，台灣是主權獨立的國家，有領土、主權、政府每一項國家具有的條件都具備，不論中國強硬施壓強硬，這些手段都不會改變這個事實，「反而讓西方國家看到中國的鴨霸，大家會提防中國，對中國也不好。」

林昶佐緊接著秀出台灣省政府網站質疑，台灣凍省都幾年了？為何一個官方花錢的網站卻稱自己是一個省，既然賴清德認為台灣是國家，卻還有台灣省政府，正常嗎？

賴清德回應：「不正常」，他強調，台灣省政府仍是憲法規定，行政院無法修憲權力，但是今年開始籌編明年省政府預算，預定明年預算將是空的。林昶佐追問賴清德修憲態度。賴揆說，台灣的憲法若能做些改變對台灣整個國家和人民都有幫助，他支持推動修憲改革。