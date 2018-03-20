永豐銀帳戶1千萬是黨費？國民黨另提訴訟要動用

2018-03-20 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨認為遭黨產會凍結的永豐銀帳戶內1000多萬元屬於黨費，依黨產條例向行政院黨產會申請撥用遭拒，為了動用款項，提起行政爭訟欲撤銷原處分。台北高等行政法院今首度開庭，黨產會委任律師魏潮宗指出，根據黨產會核對帳戶金流，早已沒有所謂黨費存在，只要國民黨是符合黨產條例申請，黨產會原則上不會不准。

《不當黨產處理條例》通過後，國民黨旋即從永豐銀行帳戶提領5.2億元，拆成10張金額各為5200萬元的支票，其中一張已兌領，作為人事費用，黨產會在未經國民黨說明其餘提款用途為何之下，懷疑國民黨要處分不當黨產，緊急作出保全措施，發函給台銀和永豐金凍結提領動作及帳戶餘額。

國民黨前年因台銀4億6800萬元支票（9張）及永豐銀行帳戶3億多元遭凍結，向法院提告撤銷黨產會的行政處分，原訂上月7日宣判，但合議庭決定再開準備程序，預計本月30日開庭。據了解，目前支票已全數兌現，帳戶資金也陸續解凍，作為國民黨發放薪資、勞健保、退休金及資遣費之用，僅剩1000餘萬元遭凍。

國民黨接著稱永豐銀行中崙分行帳戶內剩餘的1000多萬元屬於黨費，因為過往會匯入設於台新銀行的黨費專戶，將款項用於勞工資遣費，而勞工資遣費5億9981萬781元，符合黨產條例第9條第1項第2款，為履行法定義務或其他正當理由，依法向黨產會申請撥用，卻遭拒絕。

國民黨委任律師張少騰、文大中指出，國民黨將各黨部的黨費彙整後，匯入台銀黨費帳戶，共有2億2092萬2174元，而黨產會卻僅用「合理收入小於支出」，這種不合理方式，把全部帳戶內的資金認定為非黨費，此舉有誤。

黨產會委任律師魏潮宗強調，帳戶內原有29億多元，扣除從中投、欣裕台公司匯入的23億元資金，剩下的6億多元認定為合法收入，但黨產會核對帳戶內資金來源和支出，「支出遠大於合法收入」，明顯錢是推定為不當取得，而國民黨已申請動用帳戶內1億2千多萬元，「6億多元加上1億2千多萬元，早已沒有所謂黨費存在。」

不過，由於永豐銀帳戶內的款項，隨著國民黨依法申請、黨產會確認符合用途後會同意撥用，將不斷減少，目前恐怕已低於1000萬元，法官懷疑本案訴訟實益？請張少騰必須向她陳報帳戶資料，並考量另案再開準備程序，恐將進入實質審理，需耗費較多時日，本案改訂5月8日再開庭。