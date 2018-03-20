批體改跳票懈怠 時力黨團：體育署長下台

2018-03-20 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量黨團痛批體改毫無作為，黨團總召徐永明、立委高潞以用、立委黃國昌(左至右)要求體育署長林德福下台。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 時代力量黨團今日召開黨團會後記者會，針對體育改革跳票，要求體育署長林德福下台，請行政院長賴清德重新任命。另針對三月底就應該要提出的促轉會人選現在仍無任何動靜，而有關轉型正義的所有事項目前都有待促轉會成立後來推動，時代力量黨團力主要盡快籌組促轉會，並要慎選人選，凡是有黨國履歷、對台灣脈絡不熟悉的人選，都不適任。

時代力量立委黃國昌表示，去年世大運台灣選手優異的表現讓人感動，也在承載國人的期待下完成國民體育法的修正。其中大家最關心的就是長久以來被詬病的各協會的改革，也因此，國體法修正後，針對涉及亞運44項的單項協會應在3月20日完成改選，但目前進度可以看到，已完成改選的協會只有25個。

黃國昌說，排球、游泳、足球、鐵人三項、直排輪等協會，不斷出現人頭會員、舊協會勢力舞弊，體育署就像成為一個轉公文的中心，任何人對體育署提出的申訴，他們的標準作業程序就是把檢舉轉給各個單項協會、要求協會提出說明，若協會未提出說明或無法解外界質疑時，體育署的作法是消極不作為、懈怠甚至出現包庇的情事。

黃國昌認為，台灣社會對體改的支持已經夠了，大家的耐心也已全部耗盡。過去這麼長的時間以來 ，看不到體育署展現符合國民期待的具體作為，不要讓體改成為一場空，不要讓所有關心台灣未來體育發展、辛苦的選手及熱情的體育迷失望。呼籲「體育署長林德福先生，請您下臺」，請賴清德院長重新任命，真的有魄力、有決心、有勇氣與舊勢力告別、把弊案追查清楚，真的能夠帶領體育改革往前進的新任署長。

時代力量黨團總召徐永明表示，臨時會審查總預算時，體育署跨黨派有共識要予以凍結，而且凍結的比例遠高於其他部會。這代表跨越黨派大家都對於體育署處理改選非常不滿。國體法第38條寫得很清楚，3月20日前要改選完畢，體育署有足夠時間，但中間卻發生這麼多弊端，時代力量黨團認為，若不換署長，台灣的體改沒有看到天光的一天，若再這樣下去如何向選手交代？如何向全民交代？

關於勞基法複決的公投案，有滿多案子成案，時力黨團和社運團體與社民黨有共識，決定共同支持勞權公投聯盟的複決案。針對11月24日的勞權公投案，時力黨團強調，在「複決勞基法」部分將支持勞權公投聯盟的主文，一起努力。