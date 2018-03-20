【重磅快評】即使愛心亂竄 震災善款也不能隨興花用

2018-03-20 11:08 聯合報 主筆室



0206花蓮地震台灣各界湧入20億善款，據傳其中8億流去補助觀光、石材業，引發捐助人「486先生」、「館長」不滿。本意是想幫忙地震中家戶不存的受災戶，竟用在地方企業大戶，雖不好講這是選票連動，但與原先想幫助社會底層受災戶偏離太遠，不客氣地要回善款轉贈弱勢。

因為這起索回善款事件，網友「起底」肉搜了2年前的台南震災、八仙塵爆、再早的高雄氣爆善款流向，發現台灣的愛心資源泉湧，但都只管捐助不管流向，捐錢後對自己的善心動念有了撫慰，從來不曾擔心受贈資源的政府機關怎麼用才合宜。

捐花蓮的善款該不該補貼受災的觀光業、石材業？該多少比率？之前從沒有討論過。內政部長葉俊榮對如此質疑也只說，災害防救法有「專款專用」的原則性規範，但這豈不廢話？

這問題由來已久。主管災害防救的內政部從來沒有訂定災害善款運用的標準作業程序，更別說怎麼挹注受災戶、比率如何？台灣愛心不缺，但始終都盲目亂竄，不相信政府能無私地統籌，自行妥謀善款流向的結果，是善款難以善用，愛心不到位。

這問題由來已久。台灣民眾愛心迸發，每逢他鄉有災難，人溺己溺是直覺反應，立即想捐錢、捐物資，但怎麼捐到需要的受災戶？政府從來不曾規劃愛心資源的流向渠道；中間是否被居心不良的政客暗管挪用？不曾被懷疑，當然更不曾被追查。

早在1999年921之前，民間愛心流向即有此疑慮，當年南投陳有蘭溪畔的受災戶很多是多年的非法墾殖戶，佔用公有地營生。政府長年不管，受災的慘境當然也不管，民間愛心只能配發有戶籍的人，因而有部分受災戶得不到幫忙。

幾經輾轉，不要公部門鄉公所發善款，改請農會、慈濟發放，不妥當、信不過之餘自己發，當年曾有帶著鉅款的愛心人士到新中橫公路，沿路找尋受災戶而直接贈款的溫暖故事。