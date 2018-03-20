看馬英九人氣回升 藍委：因蔡政府說一套作一套

2018-03-20 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



前總統馬英九頻頻到花蓮促進觀光經濟發展，協助花蓮強震後的地方發展。由於馬在當時受到不少民眾歡迎，還有民眾喊選總統，看得出馬英九的人氣升溫。對此，國民黨立委曾銘宗今日上午在立法院進行院會前受訪表示，相較之下蔡政府非常爛，說一套作一套，民間應還給馬英九公道。

馬英九人氣逐漸回升，甚至直逼台北市長柯文哲，曾銘宗表示，馬英九過去的施政有誤解，相對比較之下，蔡政府非常爛，說一套作一套，民間漸漸還給馬公道，相對比較之後，馬的施政才是好的，相對比較人氣才慢慢回升。

新科監委陳師孟自動申請調查馬英九特別費案，對此，曾銘宗指出，尊重監委職權，但監委在執行過程當中也要依法行政，獨立辦案，不要有太多色彩考量。

有媒體問今日立法院的議場內，似乎有抗議行動，曾銘宗說，是在抗議深澳電廠的環評事件，基本上不管空汙法 、深澳電廠，一切都是為了不切實際、不可行的能源政策解套，蔡政府過去曾說過不會缺電，缺電是馬政府搞的伎倆，絕對不會缺電。面對目前缺電情況，總統應講清楚，說不缺電不漲價，過去很長時間都是政治金光黨在詐騙台灣社會，說不缺電也不漲價但現在都漲了。

至於今年是否繼續舉辦雙城論壇，陸委會主委陳明通說會盡力協助北市府，但外界傳聞北市府二月就提出申請。曾銘宗指出，蔡政府不要說一套作一套，尤其兩岸政策方面，兩岸監督條例列為優先法案，但到立院來也不排審也不審議，真的很多施政，包括兩岸政策，不要說一套作一套。